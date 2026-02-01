Tel Aviv'de Filistinli Protesto: Sesimizi Duyun! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tel Aviv'de Filistinli Protesto: Sesimizi Duyun!

Tel Aviv\'de Filistinli Protesto: Sesimizi Duyun!
01.02.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Arap bölgelerindeki polis sessizliğine karşı 40 bin Filistinli Tel Aviv'de protesto düzenledi.

İsrail polisinin Arap bölgelerinde işlenen suçlara sessiz kalarak suçluları teşvik etmesine karşı on binlerce İsrail vatandaşı Filistinli başkent Tel Aviv'de protesto düzenledi.

İsrail'deki Yüksek Arap Takip Komitesi ve ülkedeki çeşitli insan hakları kuruluşlarının çağrısıyla Habima Meydanı'nda düzenlenen geniş katılımlı gösteriye 40 binin üzerinde İsrail vatandaşı Filistinli katıldı.

Göstericiler Tel Aviv Sanat Müzesi önünden ellerinde siyah bayraklar, "suç savaşını durdurun", "polis ve hükümet suç ortağıdır" yazılı pankartlar taşıyarak Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Arap bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarında öldürülen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bir grup kadın hükümetin tüm yaşananlara sessiz kaldığına dikkati çekti.

İsrail polisi ve hükümetinin Arap bölgelerindeki şiddet ve suç olaylarına sessizliği kınandığı gösteriye katılan kadınlardan biri, "İsrail kimlik kartımız var ama hükümet bizim için hiçbir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail kurulmadan önce de buradaydık"

İsrail güneyinde bulunan Necef Çölü'ndeki Rahat beldesinin Belediye Başkanı Talal el-Kirenavi, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, "İsrail hükümeti Necef'teki Arap vatandaşlarını suçlu olarak gösteriyor ancak biz suçlu değiliz. Aramızda doktorlar, mühendisler ve toplu taşıma şoförleri var. Biz terörist değiliz, aksine bu halkın evlatlarıyız ve İsrail kurulmadan önce de buradaydık." dedi.

İsrail Arab48 haber sitesine konuşan Arap Topluluklarını Takip Komisyonu Başkanı Cemal Zehalika ise "Tel Aviv'deki gösteri, Sahnin'deki gösteri gibi çok önemli bir adım teşkil ediyor ve toplumdaki şiddet ve suç salgınını ortadan kaldırana kadar bu mücadeleye devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

İsrailli milletvekili: "Irkçı hükümeti devirmek için birleştik"

Demokratlar Partisi milletvekili Gilad Kariv, göstericilere hitaben Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti devirmek için Arap ve liberal Yahudilerin birleştiğini söyledi.

Kariv, İsrail polisinin Arap bölgelerindeki şiddet ve suç olaylarına sessiz kalması nedeniyle ırkçı olarak nitelediği hükümeti de kınadı.

The Times of Israel gazetesine de konuşan Kariv, "Başbakan Binyamin Netanyahu'dan (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben Gvir'i görevden almasını ortaklaşa talep ediyoruz. Bunu yapmayacağını bildiğimiz için, isteğimiz bu ırkçı hükümeti değiştirmektir." dedi.

Kariv, "Eğer Ummul Fehm veya Sahnin'de bir anne çocuğunun öğleden sonra oyun parkına gitmesine izin vermeyecek kadar kendini güvensiz hissediyorsa bu Tel Aviv'de de güvende olamayacağımız ve kendimizi güvende hissedemeyeceğimiz anlamına gelir." ifadelerini de kullandı.

Maariv gazetesine göre, İsrail'deki Filistin toplumunda şiddet görülmemiş boyutlara ulaştı. 2026 yılının başından bu yana, 12'si silahla olmak üzere 16 Filistinli öldürüldü.

Kanal 12, 2025 yılında 252 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunun 230 kişinin öldürüldüğü 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artışa tekabül ettiğini aktardı.

48 Arapları olarak da bilinen İsrail vatandaşı Filistinliler, 10 milyonun üzerindeki İsrail nüfusunun yüzde 21'ini oluşturuyor. Filistinliler, İsrail vatandaşı olmalarına rağmen hükümetin kendilerine karşı ayrımcı politikalar uyguladığını belirtiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, İsrail, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Aviv'de Filistinli Protesto: Sesimizi Duyun! - Son Dakika

Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 01:35:37. #7.11#
SON DAKİKA: Tel Aviv'de Filistinli Protesto: Sesimizi Duyun! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.