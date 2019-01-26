Son Dakika Haberleri: Tel Aviv Judo Grand Prix: İsrailli Judokalar Zirvede Yer Aldı

Tel Aviv Judo Grand Prix: İsrailli Judokalar Zirvede Yer Aldı

20 dakika önce

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın ikinci gününde İsrailli judoka Sagi Muki güne damgasını vurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın ikinci gününde İsrailli judoka Sagi Muki güne damgasını vurdu. …

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/01/25/te...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:00 Kaynak: Youtube

İsrail, Tel Aviv, Spor
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