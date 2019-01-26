Tel Aviv Judo Grand Prix: İsrailli Judokalar Zirvede Yer Aldı
20 dakika önce
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın ikinci gününde İsrailli judoka Sagi Muki güne damgasını vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:00 Kaynak: Youtube
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