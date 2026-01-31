Telebar Skandalı: 17 Kişiye Fuhşa Teşvik Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Telebar Skandalı: 17 Kişiye Fuhşa Teşvik Suçlaması

31.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da telebarlarla ilişkili 17 kişi, fuhşa teşvik suçlamasıyla yargılanacak. Hesap hareketleri dikkat çekti.

NERİMAN SENANUR TORUN/EFSA ÇAĞLA YAVUZ - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "telebar" olarak adlandırılan eğlence mekanıyla ilişkili kişilere yönelik "fuhşa teşvik" suçundan hazırlanan iddianamede, bazı mekan sahiplerinin yüzlerce banka hesabının bulunduğu ve bu hesaplarda kısa süre içerisinde milyonlarca liralık para giriş çıkışlarının gerçekleştirildiği anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin banka hesap hareketleri ve ihbarcıların beyanlarına yer verildi.

İddianamede, suça konu telebarın ortaklarından şüpheli D.Y'nin banka hesapları incelendiğinde, farklı bankalarda 52 hesabının bulunduğu, yaklaşık 5 ay içerisinde 245 farklı işlem ile 179 milyon 90 bin 464 liralık hesap hareketinin görüldüğü aktarıldı.

Şüpheli Y.A'nın da suça konu telebarda şef garson olarak çalıştığı ve mekana ortak olduğu belirtilen iddianamede, Y.A'nın farklı bankalarda 1029 hesabının bulunduğu, yaklaşık 5 ay içerisinde 205 farklı işlem ile 15 milyon 679 bin 963 liralık hesap hareketinin olduğu kaydedildi.

İddianamede, telebarda çiçek ve sigara sattığı belirtilen şüpheli F.Y'nin ise yevmiye usulü çalıştığını beyan ettiği ancak banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, iş yerindeki pozisyonu ve beyanlarıyla uyumsuz şekilde hesabında yüksek tutarda para hareketliliği bulunduğu tespitine yer verildi.

Ayrıca tüm şüphelilerin farklı bankalarda birden fazla hesabının bulunduğu belirtilen iddianamede, bu hesaplar üzerinden yüklü miktarda kazanç sağladıkları ve kısa zamanda hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde para giriş çıkışlarının belirlendiği aktarıldı.

"Garson olarak kayıtlılar"

İddianamede, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan S.K'nin bazı mekanlarda fuhuş yapıldığını, telebarlarda kadınların garson olarak kayıtlı olduğunu ancak konsomatris olarak çalıştırıldıklarını anlattığı kaydedildi.

İddianamede bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine yer verilen E.S.A. ise Ankara'nın farklı telebarlarında ve gece kulüplerinde çalıştığını, şef garsonların kadınları erkek müşterilerin masalarına yönlendirdiğini, bir süre alkol aldıktan sonra taraflar arasında fuhuş pazarlığı yapıldığını ve anlaşma sağlanması halinde müşteriyle birlikte mekandan ayrıldıklarını beyan etti.

E.S.A, telebarda çalışan kadınların erkek müşteriyle otele gitmesi durumunda kendilerinden komisyon talep edildiğini, komisyonların çoğunlukla nakit olarak alındığını, bazı durumlarda ise üçüncü kişilere ait hesaplara yatırıldığını anlatarak "Telebarlarda çalışan şef garsonların ve mekan sahiplerinin benim bedenim üzerinden haksız kazanç elde etmelerinden bıktım. Bu yüzden ifade vermek istedim." ifadelerini kullandı.

İddianamede, 15 mağdur kadına yönelik, aralarında telebarın işletme ortakları, çalışanlar ve mesul müdürlerinin bulunduğu 17 şüphelinin "fuhşa teşvik" suçundan 33'er yıldan 78'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telebar Skandalı: 17 Kişiye Fuhşa Teşvik Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:52:43. #7.11#
SON DAKİKA: Telebar Skandalı: 17 Kişiye Fuhşa Teşvik Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.