Son Dakika Haberleri: Telef olmuş caretta caretta sahile vurdu
Son Dakika Güncel Telef olmuş caretta caretta sahile vurdu

Telef olmuş caretta caretta sahile vurdu

30 dakika önce

İzmir'de Güzelbahçe sahilinde telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

İzmir'de Güzelbahçe sahilinde telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Güzelbahçe ilçesi sahiline gelen vatandaşlar denizde hareketsiz halde buldukları caretta caretta için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, denizden çıkardıkları ve telef olduğunu belirledikleri deniz kaplumbağasını uygun ortamda gömmek için alandan götürdü.

Telef olmuş caretta caretta sahile vurdu

Güzelbahçe, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:31 Kaynak: AA
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