Telef olmuş caretta caretta sahile vurdu
30 dakika önce
İzmir'de Güzelbahçe sahilinde telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:31 Kaynak: AA
İzmir'de Güzelbahçe sahilinde telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.
Güzelbahçe ilçesi sahiline gelen vatandaşlar denizde hareketsiz halde buldukları caretta caretta için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, denizden çıkardıkları ve telef olduğunu belirledikleri deniz kaplumbağasını uygun ortamda gömmek için alandan götürdü.
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