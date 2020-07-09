Telefona sinirlendi, işletmenin camlarını aşağı indirdi - Son Dakika

Telefona sinirlendi, işletmenin camlarını aşağı indirdi

Telefona sinirlendi, işletmenin camlarını aşağı indirdi Telefonda sinirlenen belediye çalışanı hırsını boş dükkanın camından aldı.

Telefona sinirlendi, işletmenin camlarını aşağı indirdi

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RİZE - Telefonda sinirlenen belediye çalışanı hırsını boş dükkanın camından aldı.

Olay Rize merkez Tophane Mahallesi, Palandöken Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu sırada bir anda sinirlenen Ripark görevlisi S.K., bir anda telefonu kapatarak bulunduğu kaldırımdan karşı kaldırıma koşmaya başlayarak bir anda kapalı bir iş yerinin camını tekmelemeye başladı. İlk tekmesinde camı kıran saldırgan, kapının kırılmadığını görünce hırsını alamayarak ikinci tekmeyi de oraya attı.

Kapının da açıldığını gören saldırgan elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından ifadesi alınan S.K. "Kontrolümü kaybettim, koşarak dükkana girdim. Dükkan sahibi ile hiçbir sorunum yok, tanımam" dedi.

Öte yandan Ripark çalışanı S.K.'nın bir anlık siniri yüzünden Osman Metin Gürcü'ye ait işletmede 5 bin liralık hasar tespit edildi. Gürcü saldırgandan şikayetçi oldu.

Palandöken, Tophane, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefona sinirlendi, işletmenin camlarını aşağı indirdi - Son Dakika
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