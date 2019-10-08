Son Dakika Haberleri: Telefonu açan polis acı haberi verdi
Son Dakika Güncel Telefonu açan polis acı haberi verdi

Telefonu açan polis acı haberi verdi

33 dakika önce

Antalya'da devrilen paketleme makinesinin altında kalan nakliyeci yaşamını yitirdi.

Telefonu açan polis acı haberi verdi, System.String[]

Antalya'da devrilen paketleme makinesinin altında kalan nakliyeci yaşamını yitirdi.

Nakliyatçılık yapan Ali Göçer (55), Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki iş yerinden forklift ve iki işçiyle dışarıya çıkartmaya çalıştığı paketleme makinesi devrilince altında kaldı.

Diğer işçilerin çabasıyla makinenin altından çıkarılan Göçer'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Göçer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Göçer'in çalan cep telefonunu açan polis memuru, kalabalıktan uzaklaşarak yaptığı görüşmede acı haberi oğlu Alper Göçer'e vermekte zorlandı.

Acı haberi polis memurundan alarak hemen olay yerine gelen Göçer ve yakınları, gözyaşı döktü.

Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı
Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek Facebook, Google Play'da 5 milyar barajını geçti Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:07:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefonu açan polis acı haberi verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]