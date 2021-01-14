Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk - Son Dakika

Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk

14.01.2021 20:27

Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da Telegram'a katıldıklarını belirterek, liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü onur duyduklarını bildirdi.

WhatsApp'ın şubat ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri Facebook ile paylaşacak olması, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde.

Son günlerde WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, yeni açıklamalarda bulundu.

"TARİHİN EN BÜYÜK DİJİTAL GÖÇÜ"

Durov, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamaya yönelik yeni kullanıcı akışının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz." dedi.

"ERDOĞAN'IN BİZİ TERCİH ETMESİNDEN DOLAYI ONUR DUYDUK"

Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanalı açtı. Liderlerin bizi tercih etmesinden dolayı onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk

Telegram kanallarının, liderlerin kitleleriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının "tek doğrudan yolu" olduğunu savunan Durov, "Liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü gururluyuz. Telegram kanalları, 2010'ların teknoloji platformlarıyla eş anlamlı hale gelen manipülatif algoritmaları kaldırarak kamusal iletişime şeffaflık ve bütünlük kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk

Recep Tayyip Erdoğan, Facebook, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk - Son Dakika


Son Dakika

Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Son Dakika: Türkiye'de14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 170 kişi vefat etti, 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi Aşı sırasını kaçıranlar ne olacak? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı
Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı         
20:43
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Facebook Türkiye Direktörü Matraş: WhatsApp'taki yeni güncelleme gizliliği etkilemeyecek Facebook Türkiye Direktörü Matraş: WhatsApp'taki yeni güncelleme gizliliği etkilemeyecek         
19:28
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı: Pazartesi gününe kadar sürecek İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı: Pazartesi gününe kadar sürecek         
19:08
NBA'de Brooklyn Nets, James Harden'ı transfer etti NBA'de Brooklyn Nets, James Harden'ı transfer etti         
18:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu         
17:07
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu         
14:03
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 20:58:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei