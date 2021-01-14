WhatsApp'ın şubat ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri Facebook ile paylaşacak olması, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde.
Son günlerde WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, yeni açıklamalarda bulundu.
Durov, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamaya yönelik yeni kullanıcı akışının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz." dedi.
Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanalı açtı. Liderlerin bizi tercih etmesinden dolayı onur duyduk." ifadelerini kullandı.
Telegram kanallarının, liderlerin kitleleriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının "tek doğrudan yolu" olduğunu savunan Durov, "Liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü gururluyuz. Telegram kanalları, 2010'ların teknoloji platformlarıyla eş anlamlı hale gelen manipülatif algoritmaları kaldırarak kamusal iletişime şeffaflık ve bütünlük kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Teknoloji › Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk - Son Dakika