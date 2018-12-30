Televizyon Tamircisi İntihar Etti
1 saat önce
AYDIN'ın Didim ilçesinde, televizyon tamircisi Mehmet C. (31), kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
AYDIN'ın Didim
ilçesinde, televizyon tamircisi Mehmet C. (31), kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Bekar olan Mehmet C., bugün saat 14.30 sıralarında, Akyeniköy
Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ağaca ile asılı olarak yakınları tarafından ölü bulundu. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet C.'nin cesedi, önce Didim Devlet Hastanesi
Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Jandarma
, bilinen herhangi bir sorunu olmadığı öğrenilen Mehmet C.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.
- Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:19 Kaynak: DHA
Oyuncağına Uzanırken 5. Kattan Düştüğü Sanılan Küçük Nizamettin "Mavi Balina" Kurbanı Olmuş
Son Dakika! Kadıköy'de Korkutan Yangın
Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu
UNESCO Listesi'nde Bulunan Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı