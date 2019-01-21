Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Meydana Gelen Kazada Ağır Yaralanan Genç Kurtarılamadı

Tem Otoyolu'nda Meydana Gelen Kazada Ağır Yaralanan Genç Kurtarılamadı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 2 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki Ayberk Şanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tem Otoyolu'nda Meydana Gelen Kazada Ağır Yaralanan Genç Kurtarılamadı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 2 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki Ayberk Şanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Ayberk Şanlı'nın içinde bulunduğu 34 NTH 24 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikametteki sürücüsü öğrenilemeyen 59 NH 390 plakalı kamyon arkadan çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ayberk Şanlı, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Şanlı'nın ölüm haberini alan yakınları hastanede göz yaşlarına boğuldu. Morga kaldırılan Ayberk Şanlı'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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