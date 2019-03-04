Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Özür Dileyip "Makas" Atan Maganda Yakalandı

Tem Otoyolu'nda Özür Dileyip "Makas" Atan Maganda Yakalandı

1 saat önce

TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevki'inde kontrolsüz bir şekilde şeridine girmesi sonucu motosikletliyi ölümden döndüren ve sonrasında özür dileyerek "makas" atmaya devam eden otomobil sürücüsü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Tem Otoyolu'nda Özür Dileyip
TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevki'inde kontrolsüz bir şekilde şeridine girmesi sonucu motosikletliyi ölümden döndüren ve sonrasında özür dileyerek "makas" atmaya devam eden otomobil sürücüsü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Bin 2 lira idari para cezası kesilen magandanın ifadesinde, "Sınava yetişmek için makas attım" dediği öğrenildi.

TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevki'i Ankara istikametinde geçtiğimiz 22 Şubat Perşembe günü saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, otoyolu kontrol etmeden sapaktan içeriye bir anda giren otomobil sürücüsü, yanında seyreden motosikletliyi fark edememiş, yanından sıfır şekilde geçerken az kalsın ölümüne neden oluyordu. Motosikletlinin büyük korku yaşamasının ardından kornaya basması üzerine, otomobil sürücüsü durumun farkına varıp özür dilemişti. Olayın ardından otomobil sürücüsü bu kez de trafikteki onlarca aracın arasında "makas" atarak ilerlemeye başlamış ve onlarca sürücünün canını tehlikeye atmıştı.

"Sınava yetişmek için makas attım"

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, "makas" atan aracın 34 PF 1932 olan plakasını belirledi. Buradan sürücüsüne ulaşan ekipler, Fatih S.(25) olduğunu belirledikleri sürücüyü Üsküdar Burhaniye'de yakaladı. Şubeye götürülen sürücüye "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatarak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme" maddesinden bin 2 lira idari trafik cezası kesildi. Sürücü emniyetteki ifadesinde, "Sınava yetişmek için makas attım" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:20 Kaynak: İHA

Hamidiye, Kağıthane, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Kazasına İlişkin İki Şoför Tutuklandı

Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı Kontrolden Çıkan Otomobil, Önce Reklam Panosuna Sonra Ağaca Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 10:23:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nda Özür Dileyip "Makas" Atan Maganda Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]