TEM OTOYOLUNDA İKİ KAMYON ÇARPIŞTI, 1 ÖLÜ, 1 YARALI (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM OTOYOLUNDA İKİ KAMYON ÇARPIŞTI, 1 ÖLÜ, 1 YARALI (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER) - Son Dakika

TEM OTOYOLUNDA İKİ KAMYON ÇARPIŞTI, 1 ÖLÜ, 1 YARALI (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

6 saat önce

*Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik oluştu Haber-kamera: Soner HASIRCOĞLU İSTANBUL DHATEM Otoyolu Edirne istikametinde sabaha karşı seyir halinde giden kamyon aynı yönde önünde giden başka bir kamyona henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.

TEM OTOYOLUNDA İKİ KAMYON ÇARPIŞTI, 1 ÖLÜ, 1 YARALI (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER), System.String[]

*Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik oluştu

Haber-kamera: Soner HASIRCOĞLU İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabaha karşı seyir halinde giden kamyon aynı yönde önünde giden başka bir kamyona henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı. Kaza sonrası arkadan çarpan kamyon sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybederken, diğer kamyon sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza TEM otoyolu Edirne istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kazım Aydın'ın kullandığı 34 JP 2587 plakalı kamyon ile Edirne istikametinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir sebeple aynı yönde önünde giden Burak Kanat'ın kullandığı 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü Kazım Aydın aracın içinde sıkıştı. Diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise hemen aracı sağa çekip durumu polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon kupasında sıkışan sürücü Kazım Aydın'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada hafif yaralanan diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi alarak yolu tek şeritten verdi.

TEM'DE TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu Kazım Aydın'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de Aydın'a ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı çıkarılan Aydın'ın hastaneye giderken hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrası her iki kamyon da İBB'ye ait büyük çekicilerle yol kenarına alındı. Polis ekiplerinin tek şeritten verdiği yol tamamen araç geçişine açıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan kamyonlar

Kamyonda sıkışan sürücü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polisin önlemi

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Diğer kamyon sürücüsü ile röp

Trafikten görüntü

Kamyon sürücüsünün çıkarılması

Genel ve detaylar


TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:05 Kaynak: DHA
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