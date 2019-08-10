TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
1 saat önce
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM yolunun Kocaeli geçişi Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:24 Kaynak: DHA
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM yolunun Kocaeli
geçişi Ankara
yönünde yoğunluk oluşturdu.
Mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM yolu Ankara yönünde yoğunluk yaşanmaya başladı. TEM yolunun Derince
ile İzmit
arasındaki Korutepe ve Gültepe
tünelleri ile Bekirdere rampaları ile viyadüklerde trafik yoğunluğu yaşandı. Bu bölgelerde sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman arızalanan araçlar ise trafiği aksattı. Trafik yoğunluğunun bu gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili için yola çıkan sürücüleri yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, yolculukları sırasında molalar vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.
- Kocaeli
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