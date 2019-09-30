Son Dakika Haberleri: "Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü"
Son Dakika Güncel Haber

"Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü"

2 saat önce

Çukurova Belediyesi tarafından organize edilen Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çukurova Belediyesi tarafından organize edilen Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.


Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri, Sağlık, Çevre ve Kültür Müdürlükleri tarafından düzenlenen etkinlik Kapıkaya Kanyonu'ndan başladı. "Kendin İçin Bir Şey Yap" temasıyla düzenlenen etkinlikte Kapıkaya Kanyonu'ndaki 8 kilometrelik bölüm yürüyerek geçilirken hem "sağlıklı yaşam için spor" hem de çöpler toplanarak "temiz çevre" mesajı verildi.


Grup, Adana'nın en önemli doğal güzelliklerinden birini barındıran Yerköprü'de de bir süre dinlendikten sonra, hem çöpleri topladı, hem de piknikçilere çevrenin korunması konusunda bilinçlendirme çalışması yaptı. Çukurova Belediyesi personelinin büyük ilgi gösterdiği "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ve Temiz Çevre" etkinliği tarihi Varda Köprüsü'nde sona erdi.


Öte yandan aynı kapsamda Çukurova Belediyesi ve Adana Havacılık Kulübü tarafından da ortak bir etkinlik gerçekleştirildi. Adana'nın en önemli doğa sporları alanı olan Rüzgarlı Tepe'de yapılan temizlik çalışmasına çok sayıda belediye personeli ve doğa sporları tutkunu katıldı. - ADANA

Kapıkaya Kanyonu, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerin kimliği belirlendi
Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:42:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]