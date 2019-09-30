Çukurova Belediyesi tarafından organize edilen Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.



Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri, Sağlık, Çevre ve Kültür Müdürlükleri tarafından düzenlenen etkinlik Kapıkaya Kanyonu'ndan başladı. "Kendin İçin Bir Şey Yap" temasıyla düzenlenen etkinlikte Kapıkaya Kanyonu'ndaki 8 kilometrelik bölüm yürüyerek geçilirken hem "sağlıklı yaşam için spor" hem de çöpler toplanarak "temiz çevre" mesajı verildi.



Grup, Adana'nın en önemli doğal güzelliklerinden birini barındıran Yerköprü'de de bir süre dinlendikten sonra, hem çöpleri topladı, hem de piknikçilere çevrenin korunması konusunda bilinçlendirme çalışması yaptı. Çukurova Belediyesi personelinin büyük ilgi gösterdiği "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ve Temiz Çevre" etkinliği tarihi Varda Köprüsü'nde sona erdi.



Öte yandan aynı kapsamda Çukurova Belediyesi ve Adana Havacılık Kulübü tarafından da ortak bir etkinlik gerçekleştirildi. Adana'nın en önemli doğa sporları alanı olan Rüzgarlı Tepe'de yapılan temizlik çalışmasına çok sayıda belediye personeli ve doğa sporları tutkunu katıldı. - ADANA