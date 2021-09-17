"Temiz Su, Yeşil Vatan" eğitim tırı Seydişehir'de - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) ve KOSKİ Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda Su Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla ülkenin çeşitli noktalarında gezdirilen mobil eğitim tırı Seydişehir'de çocuklarla buluştu.

"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla yola çıkan Milli İrade Meydanı'nda ziyarete açılan eğitim tırında suyun önemi ve bilinçli kullanımı anlatıldı. Eğitim tırına çocuklar da büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da eğitim tırını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi ve su kaynaklarının korunması, tasarrufu ve bilinçli kullanımı noktasında herkese büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Suyun insan ve diğer canlılar için hayati önem taşıdığını belirten Tutal: "Suyun öneminin genç nesillere anlatılması, bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen eğitim tırı projesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Su kaynaklarını korumak, suyu bilinçli kullanmak ve doğamızı daha sağlıklı ve temiz olarak geleceğe taşımak için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Çocuklara da bu bilinci aşılamamız çok önemli. Her şey gelecek nesillere temiz su, yeşil vatan bırakmak için. Bütün gayretimiz ve çalışmalarımız buna yöneliktir. Yaşadığımız ilçeyi, şehri, kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin onlara karşı olan borcudur." ifadelerini kullandı.

"Suyu verimli ve tasarruflu kullanmalıyız" diyen Başkan Tutal, herkesin israftan uzak durması gerektiğinin altını çizdi.