Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar - Son Dakika

Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar

01.12.2020 08:17
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 'En güzel, en temiz Beyşehir' adıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesinde gönüllüler temizledikleri bölgelere kağıt üzerine çizdikleri gülücük emojisini veya çöpleri attıkları poşetlerden gülücük koreografisi bırakıyor.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 'En güzel, en temiz Beyşehir' adıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesinde gönüllüler temizledikleri bölgelere kağıt üzerine çizdikleri gülücük emojisini veya çöpleri attıkları poşetlerden gülücük koreografisi bırakıyor. Mesire alanında temizlik yapan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sena Çelik, "Önce temizliyoruz. Daha sonra ağaçlara gülücükler bırakıyoruz. Bu sayede doğanın temizlenerek mutlu olup gülümsediğinin mesajını veriyoruz" dedi.

Beyşehir Belediyesi, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve Beyşehir Fotoğraf Kulübü, yaklaşık 1 ay önce 'En güzel, en temiz Beyşehir' adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projeye katılan gönüllüler, mesire alanı ve seyir tepelerinde çöpleri temizliyor. Temizledikleri bölgelere kağıt üzerine çizdikleri gülücük emojisini veya çöpleri attıkları poşetlerden gülücük koreografisi bırakıyor.

200 GÖNÜLLÜ KATILDI Proje sorumlusu Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticisi Mustafa Büyükkafalı, şu ana kadar yaklaşık 200 gönüllüğünü projeye destek verip, 27 alanda çöp toplandığını belirtti. Temizlenen alanların eski ve yeni hallerinin de fotoğraflarını çektiklerini belirten Büyükkafalı, şunları söyledi: " Türkiye'de tek olan bu proje bir yarış haline geldi. 200 katılım gerçekleşti ve 360'a yakın battal boy çöp poşeti toplandı. Bunun için ailelerin ve çocukların katılmalarını istedik. Çünkü eğitim amaçlı düşündük. Beyşehir doğasıyla güzel bir bölge olduğu için de piknik alanlarını ve seyir tepelerini temizlemeye çalıştık. Yaklaşık 27 alan temizlendi. Bu alanları temizlerken de eski ve yeni hallerinin fotoğraflarını çekip, yarışma yapalım istedik.  Buradaki amacımız, katılanları ödüllendirmek ve bu fotoğrafların sergisini açıp, insanlarda farkındalık oluşturmaktı. Bu kapsamda çok şey başardık. 1 aylık çalışma sonunda, çoğu yer temizlendi. Artık bu sayede insanlar yerlere daha az çöp atıyor, inşallah hiç atmazlar."AİLESİYLE ÇÖPLERİ TEMİZLERİ Emin Çiçek de eşi Sena ve 2,5 yaşındaki kızı Elif Ece ile birlikte gönüllü olarak çöp toplama etkinliğine katıldı. Çiçek, "Böyle anlamlı bir projede yer almaktan çok mutluyuz. Bizler gibi birçok ailede bu projede yer alıp Beyşehir'i güzelleştirdi. Unutmayalım ki kirletmezsek, temizlemeye ihtiyacımız kalmaz" dedi.

Eşi Sena Çiçek de temizledikleri alana gülücük emojisi bıraktıklarını belirterek, "Önce temizliyoruz. Daha sonra ağaçlara gülücükler bırakıyoruz. Bu sayede doğanın temizlenerek mutlu olup gülümsediğinin mesajını veriyoruz" diye konuştu.


Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Sena Çelik, Beyşehir, Bilişim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar - Son Dakika


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