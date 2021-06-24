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Temizlik çalışanlarına yönelik mobil uygulama geliştirildi - Son Dakika

Temizlik çalışanlarına yönelik mobil uygulama geliştirildi

24.06.2021 10:41
Temizlik çalışanlarına yönelik mobil uygulama geliştirildi, System.String[]

TEPE Servis ve Yönetim, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen 'Proje Fuarı ve Yarışması'nda 'Off-Site ATM Temizliği Rota Planlaması' projesiyle yer aldı.

TEPE Servis ve Yönetim, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen 'Proje Fuarı ve Yarışması'nda 'Off-Site ATM Temizliği Rota Planlaması' projesiyle yer aldı. Proje kapsamında, şirketin temizlik çalışanı kendisine atanan günlük işleri takip etmeleri için 'Ontime' adlı mobil uygulamalarını kullanacak.

Bilkent Holding Kurumsal Hizmet Grubu şirketleri arasında yer alan Tepe Servis ve Yönetim, üniversite-sanayi iş birliği alanında gerçekleştirdiği teknoloji odaklı projeleriyle çalışmalarını pandemi döneminde de sürdürüyor. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından 1994 yılından bu yana uygulanan 'Proje Fuarı ve Yarışması'nın 19'uncusu online olarak gerçekleştirildi.

Sektör liderleri arasında yer alan 12 firmanın katılımı ile online olarak gerçekleştirilen yarışmaya Tepe Servis ve Yönetim katılım gösterdi. Son sınıf öğrencilerine mezun olmadan önce kapsamlı ve derinlikli mesleki deneyim kazandırmayı hedefleyen programa Tepe Servis ve Yönetim, 'Off-Site ATM Temizliği Rota Planlaması' projesi ile yer aldı. Proje kapsamında, temizlik hizmetlerinde aylık 8 bin ATM ve 60 bin temizlik işinden sorumlu olan Tepe Servis ve Yönetim'in her temizlik çalışanı kendisine atanan günlük işleri takip etmeleri için 'Ontime' adlı mobil uygulamalarını kullanıyor.

VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Gerçekleştirilen proje çalışması ile tamamlanmış iş sayısında optimizasyonla maksimum verimlilik ve tamamlanmamış işleri bir sonraki döneme aktaran bir sistem geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje çıktısı olarak proje ekibi tarafından geliştirilen yeni algoritma ile geçmiş dönem bilgileri karşılaştırılmış ve yapılan çalışmada off-site ATM temizliğinin rota planlamasında yüzde 54 daha az yol katledilerek, yüzde 36 daha fazla başarı oranına ulaşılıyor. Projenin hedeflerine ulaşması için bilgi alışverişi ve onay süreçlerinde destek sağlayan Tepe Servis ve Yönetim Bankalar Bölge Müdürü Tolga Türkeroğlu, "Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin oluşturduğu proje ekibinin çalışmaları ile gerçekleştirilen proje sonucu ortaya çıkan algoritma ile silim süreçlerinde olumlu ve katma değerli bir fayda sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Temizlik çalışanlarına yönelik mobil uygulama geliştirildi
Temizlik çalışanlarına yönelik mobil uygulama geliştirildi

Bilkent Üniversitesi, Üniversite, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Temizlik çalışanlarına yönelik mobil uygulama geliştirildi - Son Dakika Ekonomi


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