Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı - Son Dakika

Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı

Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırında bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan'a temmuz ayında kar yağdı.

Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı

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VAN - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırında bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan'a temmuz ayında kar yağdı.

Doğu Anadolu Bölgesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış, Bitlis'in Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde de yerini kara bıraktı. Temmuz ayında kar yağışı Süphan Dağı'nın zirvesini beyaza bürürken, bölgede sağanak yağış ise etkisini sürdürüyor. Van'da da rahatlıkla gözüken Süphan Dağı zirvesi, beyaz gelinliğiyle fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor.

Süphan dağı, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı - Son Dakika

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