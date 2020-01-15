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Tenisin yıldızları Avustralya'daki yangın mağdurları için korta çıktı
12 dakika önce
Dünya tenisinin ünlü yıldızları İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek amacıyla 250 bin Avustralya doları (172 bin Amerikan doları) bağış yaptı.
Tenisin ünlü yıldızları İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek vermek için birlikte 250 bin Avustralya dolar (172 bin Amerikan doları) bağış yaptı.
Dünyanın önde gelen tenisçileri, yangınların yol açtığı kayıpların telafisi için düzenlenen bağış kampanyası kapsamında gösteri maçı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:56
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