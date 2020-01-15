Tenisin yıldızları Avustralya'daki yangın mağdurları için korta çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tenisin yıldızları Avustralya'daki yangın mağdurları için korta çıktı - Son Dakika Dünya

Tenisin yıldızları Avustralya'daki yangın mağdurları için korta çıktı

12 dakika önce

Dünya tenisinin ünlü yıldızları İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek amacıyla 250 bin Avustralya doları (172 bin Amerikan doları) bağış yaptı.

Tenisin yıldızları Avustralya'daki yangın mağdurları için korta çıktı, System.String[]

Tenisin ünlü yıldızları İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek vermek için birlikte 250 bin Avustralya dolar (172 bin Amerikan doları) bağış yaptı.


Dünyanın önde gelen tenisçileri, yangınların yol açtığı kayıpların telafisi için düzenlenen bağış kampanyası kapsamında gösteri maçı yaptı.

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Roger Federer, Rafael Nadal, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:56 
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