Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım

Şarkıcı Teoman, çok beğendiği bir yönetmenin filmini izlemek için gittiği sinemada uyuyakaldığını anlattı. Güne erken başladığı için yorgun olduğunu söyleyen sanatçı, filmi daha sonra evinde izlemeye karar verdi.

“BİR 10 DAKİKA FALAN UYUMUŞUM”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teoman, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Erken kalktım bugün, uyuyakaldım filmde. Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari. Bir 10 dakika falan uyumuşum galiba. Çok beğendiğim bir yönetmenin filmi bu. Ben gidip evimde güzel güzel izleyeyim.”