Tepebağ ve Çevresi Tepeden Tırnağa Yenilenecek

Cumhur İttifakı AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, neolitik çağdan beri çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaparak kesintisiz iskana sahne olan Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hayata geçirilecek Tepebağ Projesi'nin sadece Türkiye değil, dünya genelinde bir çekim merkezi...

Cumhur İttifakı AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, neolitik çağdan beri çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaparak kesintisiz iskana sahne olan Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hayata geçirilecek Tepebağ Projesi'nin sadece Türkiye değil, dünya genelinde bir çekim merkezi olacağını söyledi.



Seçim çalışmaları kapsamındaki toplantılarda Tepebağ ve çevresiyle ilgili düzenlemeleri içeren kapsamlı projesini anlatan Fikret Yeni, tarihi Milattan Önce 6 bin ve 8 binli yıllara kadar giden Adana'nın, Hitit ve Roma imparatorlukları, Ramazanoğlu Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu söyledi.



Bu medeniyetlerden günümüze çok sayıda mimari eserlerin kaldığını belirten Fikret Yeni, "Özellikle Tepebağ Höyüğü ve çevresi, anıtsal nitelikteki eserleriyle tarih ve kültür potansiyel çok yüksek bir bölge" dedi.



Fikret Yeni, söz konusu projenin, Seyhan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve iki Bakanlık ayağı ile gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Yapılamaz denilen bu proje, Seyhan ve Adana Büyükşehir belediyelerinin bütçeleri, aynı zamanda bakanlık desteği ile kentimize kazandırılacak" diye konuştu.



"Tarihi Kent Adana Projesi" ile Tepebağ Höyüğü'nü çepeçevre saracak 8 meydan yapılacağını dile getiren Fikret Yeni "Höyük yayalaştırılacak, imar planlarına işlenmiş tramvay hattıyla bölgedeki toplu taşıma düzene sokulacak. Restorasyonlar ve sonrasında yapılacak olan çalışmalarla, bu bölgemiz tarih, kültür, sanat, gastronomi ve alışveriş turizmi açısından çok büyük bir destinasyona dönüşecek" ifadelerini kullandı.



Kent merkezine ada



Fikret Yeni, doldurulması sonucu zamanla Seyhan Nehri'nin serin sularıyla bağlantısını yitiren Tepebağ Höyüğü kıyısındaki Zübeyde Hanım Parkı'nın, ismiyle birlikte korunarak kanal vasıtasıyla adaya dönüştürüleceğini açıkladı. Fikret Yeni, bu çalışmayla park karşısındaki sıra konakların tekrar yalı konaklar hüviyetine bürüneceğini, içinde gondol iskeleleri, kafeler ve festival çimenliği bulunacak parkın, Zübeyde Hanım Barış Parkı adını alacağını söyledi.



Kale kapısı meydanı



Fikret Yeni, yaklaşık 2 bin yıllık tarihiyle Seyhan Nehri'ni taçlandıran Taşköprü'nün, önünde meydan düzenlemesi yapılarak yepyeni bir kimlik kazanacağını ifade etti.



Tarihi köprü önünde, tarihte şehre giriş yerinde bulunan kale kapısının da yeniden bu meydanda inşa edileceğinin altını çizen Fikret Yeni, "Taşköprü tarihini anlatan Taşköprü Müzesi de bu meydanda yerini alacak. Ulus Parkı ile Yüreğir tarafını birleştirecek bir yaya köprüsü inşa edilecek. Ulucami, Ramazanoğlu Sarayı, Ramazanoğlu Medresesi, Irmak Hamamı, Rüştiye İdadisi binalarının arasında kalan kaçak yapılaşma ortadan kaldırılarak tarihi kent meydanı oluşturulacak. 600 yıllık geçmişe sahip Adana'daki en eski Türk yapısı Ağca Mescit çevresinde yeşil alanlar oluşturulacak. 500 yıllık geçmişiyle tarihin canlı tanıklığını yapan İnkılap Mektebi, devam eden restorasyon sürecinden sonra yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak" diye konuştu.



Fikret Yeni, Lüks Otel ve Yenihan'ın yeniden ayağa kaldırılacağını, Ramazanoğlu Çarşısı'nın, çevresindeki restorasyonun davam ettirilerek eski mistik havasının tekrar kazandırılacağını vurguladı.



Kızılay Caddesi üzerinde yer alan harap durumdaki tarihi konağın onarılarak Lokman Hekim Müzesi'ne dönüştürüleceğini, restorasyonu tamamlanan Vakıflar Çarşısı'nın benzer modüllerle devam ettirilerek Kızılay Caddesiyle buluşturulacağının altını çizdi.



Kızılay Caddesi Dönüşüm Projesi



Fikret Yeni, Kızılay Caddesi, 5 Ocak Meydanı, Ali Münif Yeğenağa Caddesi ve Vakıflar Çarşısı arasında kalan alan tarihi kent merkezinin, kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmasıyla ferah, sağlıklı ve estetik çalışma alanlarına dönüştürüleceğini aktararak, şunları kaydetti:



"5 Ocak Meydanı, Kızılay Caddesi Dönüşüm Projesi ile özgün bir kent meydanı haline getirilerek trafikten arındırılıp, yüzbinlerce insanı ağırlamaya hazır hale getirilecek. Yoğun yapılaşmanın içinde sıkışıp kalan Bebekli Kilise, önünde özgün bir projeyle oluşturulacak Yeni Avlu Meydan'la buluşturulacak. Tepebağ Höyüğü'nde devam eden kazıların tamamlanmasının ardından, Arkeopark Projesi hayata geçirilecek. Tüm bu çalışmalarla bölge sadece Türkiye değil, dünya genelinde bir çekim merkezi olacak." - ADANA

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