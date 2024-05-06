Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Özel Sporcuları Masa Tenisi Şampiyonasında Dereceyle Döndü - Son Dakika
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Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Özel Sporcuları Masa Tenisi Şampiyonasında Dereceyle Döndü

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan özel bireyler, Özel Sporcular Federasyonu Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiledi. Gülşah Temizyürek birinci olurken, diğer sporcular da çeşitli dereceler elde etti. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya, sporcuların başarısından gurur duyduklarını ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

06.05.2024 14:51
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan özel bireyler, Özel Sporcular Federasyonu Masa Tenisi İl Şampiyonası'ndan derece ile döndü.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu özel bireyler, katıldıkları spor turnuvalarında çeşitli dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Son olarak Özel Sporcular Federasyonu Masa Tenisi İl Şampiyonası'na katılan Tepebaşı'nın özel sporcularından Gülşah Temizyürek birinci olurken; Uğurcan Elmalı ikinci, Barış Genç dördüncü, Yiğitcan Önder beşinci, İsmail Aktaş ise altıncı oldu.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya, "Özel sporcularımızın başarısı ile gurur duyuyoruz. Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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