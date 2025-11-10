Tepebaşı'nda Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Tepebaşı'nda Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

10.11.2025 14:47
Tepebaşı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında düzenlediği anma töreninde çocuklar ve vatandaşlarla birlikte saygı duruşunda bulundu.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi personeli, çocuklar ve vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında belediye önünde düzenlenen törende saygı ve özlemle andı.

Tepebaşı Belediyesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında anma töreni düzenlendi. Belediye önünde gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Valilik törenlerinde yer aldığı için katılamazken; Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerinden gelen çocuklar ve Tepebaşı Belediyesi Arama Kurtarma ekibi katıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Çağfen Koleji'nden gelen öğrenciler "Atatürk" adlı şiirlerini okudu.

Katılımcılar, Ulu Önder'in heykeline karanfiller bıraktı. Bayrakların yarıya indirildiği törene, vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

