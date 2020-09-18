Tepecikli çocuklara ahşap boyama dersi verildi - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Güzel Sanatlar öğretmenleri Tepecik'te ikamet eden çocuklara ahşap boyama dersi verdi.

Ücretsiz ahşap boyama dersleri korona virüs tedbirlerine uyularak Tepecik Nejat Uygur Kültür Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Akgün'e teşekkür ettiler

Tepecik Erzurumlular Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar seçtikleri objeleri özgürce boyamanın mutluluğunu yaşarken, çocuklara sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.

Çocukları sanata yönlendirmek için çalışmalara devam edileceğini söyleyen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece kültür ve sanat seviyesi yüksek bir ilçedir. Tepecik'te ikamet eden çocuklarımız sanatla buluşmanın keyfini sürdü. Halk Akademisi eğitmenlerimiz ahşap boyama sanatının inceliklerini çocuklarımıza anlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL