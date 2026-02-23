Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular - Son Dakika
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

23.02.2026 10:12
Teravih namazı sırasında camide TikTok videosu çekmeye çalışan kızları fark eden diğer namaz kılan kadınlar, "Hem namaz kılmıyorsunuz hem de insanları rahatsız ediyorsunuz. Buradan hemen gidin" diyerek tepki gösterdiler.

Teravih namazı sırasında camide TikTok videosu çekmeye çalışan genç kızlar, diğer cemaatin tepkisiyle karşılaştı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"BURADAN HEMEN GİDİN"

Namaz esnasında video çekmeye başlayan gençleri fark eden bazı kadınlar duruma müdahale etti. Cemaatten kadınlar, "Hem namaz kılmıyorsunuz hem de insanları rahatsız ediyorsunuz. Bence buradan hemen gidin" diyerek gençleri uyardı. Sözlü uyarının ardından gençler cami içerisinden uzaklaştı.

