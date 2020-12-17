Tercan Evde Okuyor start aldı - Son Dakika

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı Erzincan Evde Okuyor Projesi kapsamında Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri hafta sonu okumuş oldukları kitaplarla fotoğraflarını paylaştılar.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı ve iki hafta sonunda uyguladığı Erzincan Evde Okuyor etkinliğine Tercan ilçesi Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu olarak idareci öğretmen, öğrenci ve veliler ile birlikte özveriyle katıldı.

Okul Müdürü Yavuz Kaya, bu ve buna benzer birçok etkinliği okullarında uyguladıklarını belirterek etkinliğe katılan tüm öğretmen öğrenci ve velilerine çok teşekkür etti. - ERZİNCAN