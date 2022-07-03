Tercih döneminin gözdesi: TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında imzalanan protokolle kurulan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde havacılık alanında geleceğin teknisyen ve mühendisleri yetişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere havacılığın kritik dallarından olan uçak

gövde-motor ve aviyonik dallarında bilgisayarlı makine imalatı, endüstriyel bakım-onarım, elektrik tesisatları, robotik kodlama, web programcılığı ve yazılım eğitimleri veriyor. Sektörün geleceği ve bağımsız savunma sanayiinin inşası için önemli yer tutan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde havacılık alanında geleceğin teknisyen ve mühendisleri yetiştiriliyor. TUSAŞ'ın akreditasyonu ve Erasmus projeleri çerçevesinde yurt dışı staj imkanı sunulan öğrenciler, 20 gün süren programda Avrupa'daki merkezlerde uçak bakım eğitimi alabiliyor. Ayrıca başarılı olan öğrencilere daha sonra TUSAŞ'ta işe başlama fırsatı sağlanıyor.

"Okulumuz ile TUSAŞ arasında yapılan protokol çerçevesinde başarılı öğrencilere burs, staj ve istihdamda öncelik sağlanıyor"

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Yaman, tercih dönemi ile birlikte okullarına olan ilginin arttığını belirterek, "Sevgili öğrencilerimiz, TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulumuz ile TUSAŞ arasında yapılan protokol

çerçevesinde başarılı öğrencilere burs, staj ve istihdamda öncelik sağlanıyor. Okulumuzda hava araçlarında bulunabilecek tüm mekanik ve aviyonik sistemleri ve eğitim setlerinin yanı sıra çalışır vaziyette bir uçağımız ile eğitim veriliyor. Havacılığa gönül verecek evlatlarımızı okulumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TUSAŞ ile protokolümüz olduğu için orada staj imkanı elde ediyoruz"

TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi olan ve hedefinin uçak mühendisliği olduğunu vurgulayan Gökçe, "Ben 11'inci sınıf öğrencisiyim. Burada gerçek bir uçakta bulunan sistemler, yakıt sistemleri olsun, hidrolik sistemler olsun gerçek bir uçakta bulunan sistemleri birebir görüyor ve birebir eğitimini alıyoruz. Küçüklük hayalim uçak mühendisi olmaktı biz burada lise hayatındayken bunları birebir yakından tanıyoruz. Bunun daha sonrasında TUSAŞ ile protokolümüz olduğu için orada staj imkanı elde ediyoruz. Atakların, Hürjetlerin yapılma sırasında biz de görev alabiliyoruz. Bunu lisedeyken yapabiliyoruz. Durum böyle iken arkadaşların da böyle bir hedefleri varsa gelip burada bizim gibi faydalanabildiler" açıklamasında bulundu.

"Hayallerimin gerçekleştiği yerdeyim"

2019 yılında TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra TUSAŞ'ta çalışma fırsatı bulan ve şu an aktif bir şekilde görev alan Eren Armutçu, "Okulum bana bu imkanı sağladı. Zaten ben de savunma sanayiine ilgi duyduğum için bu okulu tercih etmiştim. Okulu tercih etme sebebim havacılık alanında ilerlemekti. Okul da bana imkan sağladı. O imkanlar dahilinde buradayım. Hayallerimin gerçekleştiği yerdeyim. İnşallah diğer arkadaşlar da hayallerini gerçekleştirir ve buraya gelirler" şeklinde konuştu.

"Bu okul sayesinde TUSAŞ'ta staj yapma imkanı buldum"

Okulundan mezun olduktan sonra TUSAŞ tesislerinde iş imkanı bulan ve aktif bir şekilde görevini sürdüren Mustafa Can Şenli ise, "Bu okul sayesinde TUSAŞ'ta staj yapma imkanı buldum. Okulum bittikten sonra da iş imkanı elde ettim. Sağladığı katkılardan dolayı hem okuluma hem öğretmenlerime hem de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilere yurt dışı staj, pansiyon, burs imkanı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil başta olmak üzere mühendis ve yöneticilerinin de eğitim desteği verdiği okulda, genç mühendis ve teknisyen adaylarına mesleki tecrübelerini aktarmak için öğrencilerle sık sık bir araya geliniyor. Öğrencilere yurt dışı staj, pansiyon, burs gibi imkanlar sunuluyor ve yabancı dil ağırlıklı eğitim veriliyor. TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günümüz teknolojilerini yeni nesil uygulamalarla birleştiriyor. Yenilikçi teknolojilerin entegre edildiği okulda karekod uygulaması sayesinde öğrenciler cep telefonlarından parçayı 3D olarak okul haricindeki bir ortamda görüntüleyerek ders çalışma imkanı buluyor. Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğretmenler öncülüğünde öğrencilere kodlama ve robotik tasarım konularında eğitim imkanı sunuluyor. TEKNOFEST ve Kalkınma Ajansı Projeleri çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiren TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından sağlanan çevrimiçi yabancı dil kurslarına da katılma imkanı buluyor.