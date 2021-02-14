Terme Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına hazır - Son Dakika

Terme Belediyesi karla mücadele ekipleri, beklenen kar yağışı ve buzlanma ihtimaline karşı gerekli önlemlerini aldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatıyla teyakkuza geçen belediye ekipleri, gerekli tüm önlemleri aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ekipleri denetleyen Kılıç, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Terme Şube Müdürü Metehan Yanık ve SASKİ Terme Şube Müdürü Hasan Özden'in de katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Alınan önlemler kapsamında Terme Belediyesi 20 araç ile sahada olacak. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesinin 7 aracı da çalışmalara destek verecek.

Karla mücadelede Terme ve Büyükşehir Belediyeleri yaklaşık 100 kişilik ekibiyle ilçe sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına kar ve buzla mücadele edecek.

Kılıç, kar yağışı ile buzlanma sonrasında olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Çalışmalarını 7 gün 24 saat boyunca aralıksız sürdüreceklerini anlatan Kılıç, "Kar yağışı ve buzlanma durumunda derhal harekete geçecek ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını öncelikli olarak ana yollar, ve kırsaldaki ana arter güzergahlarında gerçekleştirerek sokak aralarında çalışmalar yapacak. Ayrıca sokak hayvanlarının beslenmesi içinde gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Besleme çalışmalarımız da aralıksız sürecek. Vatandaşlarımızdan da ricamız, bu konuda onların da hassas olmaları ve kapılarının önündeki sokak hayvanlarını unutmamaları." dedi.