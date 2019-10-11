Terme'de Mehmetçik için zafer duası
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Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun'un Terme ilçesinde Fetih suresini okunup dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:48 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun'un Terme ilçesinde Fetih suresini okunup dua edildi.
Hz. Hamza Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, burada Fetih suresi okudu. Sabah namazı sonrası İlçe Müftüsü Recep Apaydın eşliğinde zafer duası yapıldı.
Vatandaşlara Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çorba ikram edildi.
Programa, Terme Kaymakamı Murat Zaderleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.
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