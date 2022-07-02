Terminalde taksi kalmadığını öğrenen kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi! Şoförün üzerine sıcak çay döktü, durak çalışanına ise kafa attı - Son Dakika
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Terminalde taksi kalmadığını öğrenen kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi! Şoförün üzerine sıcak çay döktü, durak çalışanına ise kafa attı

02.07.2022 00:43

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki terminalde taksi olmadığını öğrenen kadın, ortalığı birbirine kattı. Kadın, elindeki sıcak çayı şoförün üzerine attı. Bir başka durak çalışanına da kafa atan kadının o anları saniye saniye kaydedildi.

Dudullu'da bulunan bir otobüs terminalinde geçen pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yolcu otobüsüyle şehir dışından İstanbul'a gelen bir kadın, terminal içerisinde bulunan durağa gelerek taksiye binmek istedi.

SICAK ÇAYI ÜZERİNE ATTI

İçinde yolcusu bulunan taksinin şoföründen, durakta taksi olmadığı cevabını alan kadın sinirlendi. Sıcak çayı taksi şoförünün üzerine döken kadın ardından bir başka durak çalışanına kafa attı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Durak çalışanında kafa atarak karşılık verdiği o anlar ve yaşanan gerginlik terminalde bulunan taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsten inen kadının taksi şoförüne sıcak çay döktüğü, daha sonra taksi durağı çalışanı bir kişiye de kafa attığı görülüyor. Gerginlik üzerine durak çalışanında kadına kafa atarak karşılık verdiği çevredekilerin de yaşanan arbedeyi ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terminalde taksi kalmadığını öğrenen kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi! Şoförün üzerine sıcak çay döktü, durak çalışanına ise kafa attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terminalde taksi kalmadığını öğrenen kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi! Şoförün üzerine sıcak çay döktü, durak çalışanına ise kafa attı - Son Dakika
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