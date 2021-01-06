Terör örgütü elebaşları dolar dolu çantalarla kaçmak için hazırlanıyor - Son Dakika

Yunanistan Dışişleri Eski Bakanı Teodoros Pangalos'un 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanışı ile ilgili olarak bugüne kadar bilinmeyen bazı detayları ifşa ettiği "Kardak/S-300/Öcalan" adlı kitabı 21 Aralık'ta piyasaya çıktı.

Pangalos kitabında, dışişleri bakanı olduğu 1996-1999 döneminde, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanından hiç ayırmadığı bir valizin içinde 100 dolarlık banknotlar halinde çok büyük bir miktar para ve üç cariyesi ile birlikte Nairobi'de yakalandığını anlattı.

Muhtemelen Öcalan o esnada bir valiz dolusu dolar ve üç cariyesi ile zor durumdaki PKK terör örgütünün sorunlarını çözmek için yoğun çalışma yapıyordu!!!!!

Pangalos'un tıpkı kitabında anlattığı gibi PKK/PYD/ YPG terör örgütü elebaşlarından iki ismin dolar dolu çantalarla ve yanlarında cariyeleri ile Güney Amerika ülkelerinden birine kaçmak için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Kaçmak için hazırlık yapan elebaşlarından birinin kadınlara düşkünlüğü ile bilinen Duran Kalkan olduğu bilgisi alındı. Bölgedeki kaynaklar, ikinci ismin Murat Karayılan olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde zor günler geçiren, öldürülme korkusundan saklandıkları yerden çıkamayan terör örgütü elebaşlarının daha rahat ve güvenlikli bir ortamda hayatlarını devam ettirmek için kaçmayı planlamış olabilecekleri güvenlik kaynaklarınca ifade edildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)