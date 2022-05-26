Terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunan 2 kişi Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunan 2 kişi Kayseri'de yakalandı

26.05.2022 17:16
Terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunan 2 kişi Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şahıslar üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler M.T. ve B.T.'yi yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunan 2 kişi Kayseri'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunan 2 kişi Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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