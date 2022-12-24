Paris'i savaş alanına çeviren protestocular, terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarını ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı - Son Dakika
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Paris'i savaş alanına çeviren protestocular, terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarını ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı

24.12.2022 23:34

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası kentte sokaklar adeta savaş alanına döndü. Arabaları ateşe verip, dükkanlara saldıran göstericilere müdahale eden 31 polis yaralanırken göstericilerin ellerinde terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarını ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşımaları dikkat çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında dün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bölgedeki gerginlik sürüyor. Republique Meydanı'nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan terör örgütü PKK yandaşları polisle karşı karşıya geldi.

Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın flamalarını taşıdı

SOKAKLARI ATEŞE VERDİLER

Gerilimin tırmandığı o anlarda sokakları ateşe vererek çok sayıda dükkanın camlarını kıran terör örgütü PKK yandaşları araçları da devirerek yaktı. Polis, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın flamalarını taşıdı

PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERLERİ TAŞIDILAR

Öte yandan sokakları yangın yerine çeviren PKK destekçileri, ellerinde terör örgütü bayrakları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini taşıdılar.

Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın flamalarını taşıdı

SALDIRGAN 15 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 69 yaşındaki saldırganın açıkça yabancıları hedef aldığını, tek başına hareket ettiğini ve resmi olarak herhangi bir aşırı sağcı grupla bağlantılı olmadığını söylemişti. Geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı öğrenilen şüphelinin, cezasını tamamlamasının ardından 15 gün önce tahliye olduğu belirtilmişti.

Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın flamalarını taşıdı
Kaynak: İHA
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Ahmet Kaya, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Paris'i savaş alanına çeviren protestocular, terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarını ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı - Son Dakika

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