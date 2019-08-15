Son Dakika Haberleri: Terörden arınan Faraşin yaylası büyülüyor
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Terörden arınan Faraşin yaylası büyülüyor

41 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 400 rakımlı Faraşin yaylası, içinde barındırdığı mendereslerle havadan görüntülendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 400 rakımlı Faraşin yaylası, içinde barındırdığı mendereslerle havadan görüntülendi. Yaylanın güzelliği, görenleri büyüledi. Beytüşşebap'ta bulunan ve 3 bin 400 rakımı ile doğaseverlerin gözde mekanı haline gelen Faraşin yaylası, doğal güzellikleri ile havadan görüntülendi. Suyun menderesler oluşturarak ilerlemesi görenleri büyülerken, terörden tamamen arındırılan bölge ziyaretçi akınına uğradı. Bitki florası oldukça zengin olan yaylada binlerce göçer, çadırlar kurup aylarca Faraşin yaylasında kalırken düz araziye sahip olan yayladan geçen dere yıllar sonra dev menderesler oluşturdu. İlçede faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri gezi amaçlı gittikleri yaylada drone ile çektikleri dere yatağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. 20 kilometre uzunluğunda menderesler oluşturan dere yatağı doğaseverleri ağırlamayı bekliyor. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden Özgür Gükçe, ilçenin tüm alanlarını gezip dolaştıklarını söyledi. Gükçe, "İlçemizde son olarak Faraşin yaylasına gittik, burada 20 kilometre uzunluğunda dev menderesler keşfettik. Doğa harikası bir bölge burası. Herkesi buralara davet ediyoruz. Eskiden buralara gidilemiyordu, şimdi her tarafa gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz. Kulüp olarak doğa sporların tamamını burada aktif halde sürdürüyoruz. Her hangi bir kazancımız yok, doğanın sunduğu güzellikler bize en güzel hediye oluyor" dedi.
(Serdar Gükçe/İHA)
Beytüşşebap, Şırnak, Kato, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
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