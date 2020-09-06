Terörden temizlenen köylerine dönen vatandaşlara yol hizmeti götürülüyor - Son Dakika

Muş'ta, 1990'lı yıllarda PKK'lı teröristlerin baskıları sonucu göç etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen vatandaşlara yol hizmeti götürülüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu bölgenin terörden arındırılmasıyla köylere dönüşlerin arttığını söyledi.

Yıllar sonra doğdukları topraklara dönen vatandaşların köylerde sıkıntı yaşamaması için gerekli alt yapı çalışmalarına başladıklarını belirten Yentür, program dahilinde tüm eksikliklerin giderileceğini aktardı.

"İnsanlar topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor"

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Kayalısu köyündeki asfalt çalışmalarını denetleyen Yentür, şunları kaydetti:

"Bu köyümüz 1990'lı yıllarda terör nedeniyle boşaltılmıştı. Güvenlik güçlerimizin güvenliği sağlamasıyla vatandaşlarımız dönüş yaparak evlerini inşa etmeye başladı. Biz de alt yapı çalışmalarına hız verdik. Buraya 3,5 kilometrelik sathi kaplama yapıyoruz. Ayrıca aynı bölgedeki İnardı köyünde 11 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyoruz. İl genelinde 160 kilometre sathi kaplama, 10 kilometre sıcak asfalt, 130 bin metrekarede kilitli parke taşı yaptık. Vatandaşın köyüne dönmesinden sonra kamu yatırımlarının hızlıca bölgeye ulaştırılması için çaba sarf ettik. Dönüş yapan vatandaşın yolunu, suyunu, tarımsal amaçlı içme suyunu yerine getirmek üzere her yıl planlama yapıyoruz."

Vatandaşların babalarından, dedelerinden kalan topraklara dönmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Yentür, "Devletimiz burada güvenliği sağlayınca büyükşehirlerde kendi işini kuramamış, kent yaşamına alışamamış olanlar dönmeye başladı. Kendi topraklarında tarım ve hayvancılık yapıyorlar. Biz de sularını temin ediyoruz, yollarını yapıyoruz, alt yapı eksikliklerini gideriyoruz." dedi.

"Devletimiz sayesinde köyümüze döndük"

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez ise 1993'te köylerinin terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle boşaltıldığını belirterek, "Son iki yılda köylerimize geri dönüşler başladı. Nüfusumuz yüzde 100 arttı. Devletimizin destekleri sayesinde bunlar oldu. Devletimiz alt yapıyı, içme suyunu, köprümüzü, yolumuzu, camilerimizi yaptı. Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu bölge tamamıyla terörden temizlenmiştir. Gönül rahatlığıyla artık evlerimize gidip, gelebiliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah hiç kimseyi devletsiz bırakmasın." diye konuştu.