Son Dakika Haberleri: Teröristler Hendek Kazarken Tuzakladıkları Mayın Patladı (Tekrar)

Teröristler Hendek Kazarken Tuzakladıkları Mayın Patladı (Tekrar)

53 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe kırsalında PKK/YPG'li teröristlerin hendek kazdığı iş makinesi, tuzakladıkları mayının üzerinden geçti.

Teröristler Hendek Kazarken Tuzakladıkları Mayın Patladı (Tekrar), System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe kırsalında PKK/YPG'li teröristlerin hendek kazdığı iş makinesi, tuzakladıkları mayının üzerinden geçti. Patlamada, 1 terörist yaralandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesi Rasulayn'da hendek kazan PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı iş makinesi, önceden araziye tuzakladıkları mayının üzerinden geçti. Mayının infilak etmesi sonucu iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, 1 teröristin ise yaralandığı öne sürüldü.

 

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, PKK, Güncel
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