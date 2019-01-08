Teröristler Hendek Kazarken Tuzakladıkları Mayın Patladı (Tekrar)
53 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe kırsalında PKK/YPG'li teröristlerin hendek kazdığı iş makinesi, tuzakladıkları mayının üzerinden geçti.
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesinin karşısındaki Suriye
'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe kırsalında PKK/YPG'li teröristlerin hendek kazdığı iş makinesi, tuzakladıkları mayının üzerinden geçti. Patlamada, 1 terörist yaralandı. Türkiye
'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesi Rasulayn'da hendek kazan PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı iş makinesi, önceden araziye tuzakladıkları mayının üzerinden geçti. Mayının infilak etmesi sonucu iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, 1 teröristin ise yaralandığı öne sürüldü.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:32 Kaynak: DHA
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