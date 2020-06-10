Teröristlerin Çevrimli katliamının izleri hafızalardan silinmiyor - Son Dakika

Teröristlerin Çevrimli katliamının izleri hafızalardan silinmiyor

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 12'si çocuk 7'si kadın 27 kişinin katledildiği saldırının acısı tazeliğini koruyor.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 12'si çocuk 7'si kadın 27 kişinin katledildiği saldırının acısı tazeliğini koruyor.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine Bağlı Çevrimli köyünde 10 Haziran 1990 tarihinde PKK'lı teröristlerce bomba ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 27 cana duyulan özlem her geçen gün artıyor. Katliamda iki kardeşini, terör örgütünün farklı tarihlerde gerçekleştirdiği saldırılarda da iki bacağını kaybeden Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey (55), 30 yıl önceki saldırıyı bugün gibi hatırladığını söyledi. Özbey, "Terör örgütü önce köyümüze bir saldırı yaptı. Biz o saldırı vahşetini unutmuyoruz. O akşam gördüklerimizi, yaşadıklarımızı aynı günmüş gibi hatırlıyoruz. O gece 27 tane köylümüz, akrabalarımızı katlettiler. 23 tanesi sivil vatandaştı, yaşlı, çocuk, hamile kadınlar vardı. O akşam 27 tane vatandaşımızı katlettiler. Dört tanesi de güvenlik korucumuzdu diğerleri sivil vatandaşlardı ve 27 tanesini katlettiler. Bunların yaptığı vahşet, dünyada ancak gavurlar yapar. Bizim üzüldüğümüz nokta şudur, TBBM'de bazı milletvekilleri konuşuyorlar, biz Kürtlerin haklarını savunuyoruz diye. Bizim burada öldürülen insanlarda Kürt değil miydi, onlar da Kürt'tü. Bu davanın Kürtlük ile hiçbir alakası yok. Hiçbir Kürt bunu yapmaz. Vicdanı olan, dini imanı olan bu vahşeti yapmaz. Bu dehşeti kabulde etmez destekte vermez. Maalesef hala bazı insanlar bunu Kürt davası olarak görüyorlar. Biz bu duruma gerçekten üzülüyoruz. Biz köyümüzde yaşanan bu katliamı hiç unutmuyoruz. Bunu çocuklarımıza anlatıyoruz, torunlarımıza anlatıyoruz. Unutacak bir olay değildir. Her ne kadar 30 yıl geçmiş olsa da, bizim için aynı bu gün olmuş gibidir. Ben hatırlıyorum ablamın evinde 13 kişiyi diri diri yaktılar. Biz sabah gidip baktığımızda hiç birini birbirinden ayıramadık. Hepsi kömür olmuşlardı. Gavur yapmaz bu tür olayları" dedi.

"HAFIZAMDA SÜREKLİ O OLAY YAŞANIYOR"

Saldırıda 2 amcasını ve 2 kuzenini kaybeden Hayrettin Beştaş da, olayı daha yeni yaşamış gibi hissettiklerini söyledi. Beştaş, "Bunları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Unutulmaz bir olaydır. Yapılan haksızlık, yapılan zulüm unutulmaz hiçbir zaman. Bize çok büyük zulüm yaptılar, haksızlık yaptılar. O zamanlar çocuktuk, 9 ile 10 yaşlarındaydım ama hafızalarımızda sürekli bu olay canlanıyor. Çünkü o günkü dehşet çocukluğumuzdan beridir sürekli kafamızda canlanıyor. Hep diyorlar biz Kürt'üz, Kürtleri savunuyoruz. Peki buradaki insanların hangi birisi başka bir ülkeden gelmiş, hangisi başka bir dili konuşmuş? Hepsi Kürtçe konuşuyordu. Kürtçe konuştukları için mi hepsi yakıldı. Olay gecesi ben küçüktüm. Biz damda yatıyorduk. Gece 21.00-22.00 civarında, bir anda silah sesleri geldi. Silah sesleri gelince bizde damdan içeriye kaçtık, saklandık. Sabah kalktığımızda ise artık her taraf cesetler ile doluydu. Birçok kişiyi yakmışlardı, ceset kokusundan dolayı köyün içinden gezemiyorduk. Bazıları var ki bu olayı unutun diyorlar, veya unutturmak istiyorlar. Unutulmaz, bu olay gerçekten unutulmaz. Bin yıl da geçse unutulmaz" diye konuştu.

( Melih Yiğit/İHA)

Teröristlerin Çevrimli katliamının izleri hafızalardan silinmiyor

Güçlükonak, Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teröristlerin Çevrimli katliamının izleri hafızalardan silinmiyor - Son Dakika

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