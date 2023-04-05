Sadece 20 gün yaşıyor, koparmanın cezası 244 bin lira - Son Dakika
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Sadece 20 gün yaşıyor, koparmanın cezası 244 bin lira

05.04.2023 13:31

Sadece 20 gün yaşıyor, koparmanın cezası 244 bin lira Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Sadece 20 gün yaşıyor, koparmanın cezası 244 bin lira

SİİRT - Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dağlarında yetişen çiçek türünü koparanlara nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı ceza geliyor.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, "Havaların ısınmasıyla dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen ters laleler çiçek açtı. Yöre halkı, bu konuda çok dikkat etmeli. Ters lale bu bölgenin değeridir. Her endemik bitki kendi bölgesinde değerlidir. Biz de bu değerimize sahip çıkmalıyız" denildi.

Kaynak: İHA
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Siirt, Güncel, Son Dakika

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