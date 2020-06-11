Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor - Son Dakika

Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor

Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, doğa fotoğrafçılarının yanı sıra meraklılarının ilgisini çekiyor

ARTVİN - Halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak da bilinen ters laleler Artvin'in yüksek rakımlı yaylalarını süslüyor.

Zirvelerin eteklerinde yetişen ters laleler, doğa fotoğrafçılarının yanı sıra meraklılarının da ilgisini çekerken, farklı renklerde açarak ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunan ters laleleri görmek isteyenler, 2 bin 500 rakımlı Şavşat ilçesinin Maden Köy (Bazgiret) dağına çıkıyor.

Dünyada 167 türden 43'ü ülkemizde yetişen soğanlı bitkiler arasında yer alan ters laleler Artvin'de haziran ayının gelmesiyle dağların eteklerinde açmaya başladı. Genellikle açık alanlarda direk güneş ışığı alan bölgelerde yetişen dekoratif çiçek yapısına sahip olan ters lale bitki kaçakçıların da ilgisini çekiyor. Uzmanlar kaçakçılık konusunda uyarılarda bulunarak bitki soğanlarını toplayan kişiler görüldüğü zaman yetkililere haber verilmesini istiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu "Ters laleler; dünyada 167 türü olan ülkemizde de 43 türü bulunan soğanlı bir bitki türü. Ülkemizde bulunan 43 türün 20 adedi endemiktir yani sadece ülkemizde bulunmaktadır. Buna ağlayan gelin, hüzün çiçeği, ters lale gibi değişik isimler yöresel olarak verilmektedir. Soğanlı bir bitki soğanlı bir bitki olması dolayısıyla da bitki kaçakçılığına konu edilebiliyor. Vatandaşlarımız bunun soğanlarını toplayan vatandaşları gördüğü zaman uyarmaları veya yetkililere haber vermeleri gerekiyor çünkü nesli tehlike altında olan bir tür. Özellikle Hristiyanlıkta bizim İslam dininde de kutsal sayılan çiçeklerden bir tanesi ondan dolayı bahçelerde çok aranan istenen bir tür" dedi.

" Bitkinin yetişme alanlarına baktığımız zaman bin ile 3 bin metre arasında büyüyen bir bitki" diyen Tüfekçioğlu "Son derece dekoratif çiçeği var. Genellikle aşağı doğru sarktığında da bunu hüzünle ilişkilendirmişler ama bu hüzün değil belki olgunluk bu çiçek için diye düşünüyoruz. Genellikle açık alanlarda direk güneş ışığı alan bölgelerde yetişen bir tür. Orta derinlikte kumlu topraklarda gelişen bir tür. Ülkemiz için son derece önemli. Baktığımız zaman dünya da ki türlerin 4'e 1'i de bizim ülkemizde yetişiyor dolayısıyla anavatanı bizim ülkemiz diyebileceğimiz bir tür. Artvin'de biz bu bitki türünü bulmak için Maden köyüne eski adıyla Bazgiret köyüne gittik her yerde bulunmuyor. Dolayısıyla nadir olan bir tür ama özellikle doğa fotoğrafçıları eko turizm amaçlı ziyaretçiler bu türleri görmek için Artvin'in değişik yörelerine gidiyorlar. Artvin turizmi için eko turizmi için önemli bir tür diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.