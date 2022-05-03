Ters lalelerden mest eden görüntüler - Son Dakika
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Ters lalelerden mest eden görüntüler

03.05.2022 11:10

Ters lalelerden mest eden görüntüler Van'ın Gevaş ilçesi Aydınocak Mahallesi'nde içinde bir türbenin de bulunduğu mezarlıkta yetişen ters laleler ziyaret edenleri mest ediyor.

Ters lalelerden mest eden görüntüler

VAN - Van'ın Gevaş ilçesi Aydınocak Mahallesi'nde içinde bir türbenin de bulunduğu mezarlıkta yetişen ters laleler ziyaret edenleri mest ediyor.

Ters laleler özellikle Van, Hakkari ve Şırnak dağlarında yetişiyor. Gevaş ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve bin 61 nüfuslu Aydınocak Mahallesi'nde de mezarlık içerisinde açılan ters laleler, doğa ile bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Mezarlıkta yetişen ters laleler, rengarenk görüntüsüyle yöre halkının yanı sıra fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

15 günlük ömrü olan ters laleleri görüntülemeye gelen doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Baharın gelmesiyle beraber doğada güzelliklere bürünüyor.

Şuan Gevaş ilçesine bağlı Aydınocak Mahallesi'ndeyiz. Ters laleler bütün mezarlığı doldurdu. Mahalle sakinleri de bu çiçeklere sahip çıkıyor. Bu güzel bir şey. Bu çiçekler endemik olduğu için koparmanın cezası 109 bin 593 liradır. Lütfen kimse koparmanın, korundukça da çoğalıyorlar" dedi.

Ters lalelerden mest eden görüntüler
Ters lalelerden mest eden görüntüler
Ters lalelerden mest eden görüntüler
Ters lalelerden mest eden görüntüler

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Hakkari, Şırnak, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ters lalelerden mest eden görüntüler - Son Dakika


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