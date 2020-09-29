Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışması - Son Dakika

Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışması

Çan İlçesi'ne bağlı Terzialan beldesinde İl Özel İdaresi ve Terzialan Belediyesi girişimleriyle 6.5 kilometrelik asfalt çalışmalarının 2 etabı belde içindeki sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışması, System.String[]

Çan İlçesi'ne bağlı Terzialan beldesinde İl Özel İdaresi ve Terzialan Belediyesi girişimleriyle 6.5 kilometrelik asfalt çalışmalarının 2 etabı belde içindeki sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, "2019 yılı yerel seçimlerinde vatandaşlarımız yol talebinde bulundu. Bizlerde bu yolu sıcak asfalt yapmayı taahhüt ettik. 1,5 yıldır da bu yolda çalışmalarımızı yaptık. Süle mahallesi ile Karakoca köyleri arasında kışın yağışlarda taşkın yaşanıyordu bu taşkını ortadan kaldırmak için kadastroda kayıtlı ama kaybolmuş dere yatağını DSİ tarafından açarak bu taşkını ortadan kaldırdık. Bu yılda yol çalışmalarına başladık" diye belirterek, "Çan ile Terzialan beldemiz arası 6.5 kilometre mesafe bunun 4.5 kilometresi Tepeköy'le Süle mahallesi arası 2.5 kilometresi ise Terzialan ile Süle mahallesi arası burada ciddi bir çalışmamız oldu. Üç aydır devlet, özel idare ve belediye hepimiz buraya ciddi bir güç harcadık. Önceki yolumuz 6 metreydi ama kadastro ölçümlerinde burada 15 metre yol vardı. 2,5 aylık çalışma sonrası bu yol kadastro ölçülerine çekilerek 15 metre oldu. Belde içi yollar aynı ölçülerini koruyor. Bu yolun ilk etapta sıcak asfalt yapılması gerekiyordu ancak yolda çok ciddi dolgu olduğundan dolayı buraya normal kaplama asfalt yapıldı. Burasının oturması ve yol kenarındaki su giderlerinin tamamlanmasından sonra Süle Mahallesi girişiyle Tepeköy arasında sıcak asfalt çalışması yapılacak. Terzialan belde içindeki yolumuzun alt yapı çalışmaları belediyemiz tarafından tamamen yenilendi ve asfalt atmaya uygun hale getirildi. Bugün itibarıyla da sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı. Bizler ne demişsek onu yaparız. Bazı spekülasyonlar yapılmaya çalışılıyor ama söz verdiğimiz gibi önümüzdeki yıl içerisinde de Tepeköy ile Süle Mahallesi girişine kadar yol kenarındaki su toplama çalışmalarımızın ardından sıcak asfalt çalışmalarımızı yapacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışması
Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışması
Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışması
Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışması

Tuncay Göymen, Terzialan, Tepeköy, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışması - Son Dakika

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