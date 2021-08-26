TES-İŞ Sendikası, DSİ'deki geçici işçiler için kadro istedi - Son Dakika

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nakif Yılmaz, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) alacağı 2005 personelde önceliği, kurumda yıllardır kadro bekleyen 370 civarındaki geçici işçiden yana kullanmasını istedi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda ve yerel yönetimlerde taşeron şirketler üzerinden çalışan yüz binlerce işçinin kadroya alındığını anımsattı.

Yüz binlerce işçinin kadroya geçirilmesini sağlayan düzenlemeden Kamu İktisadi Teşebbüsü'ndeki (KİT) ve geçici statüdeki işçilerin yararlanamadığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"DSİ'de istihdam edilen fakat 4 Aralık 2017 itibarıyla görev başında olmayan geçici işçiler de kadro imkanından yararlanamadı. 170'i vasıflı, 200'ü de döner sermaye ücretiyle çalıştırılan bu arkadaşlarımız için gerek konfederasyonumuz Türk-İş gerekse de sendikamız TES-İŞ, ilk günden beri kadro için mücadele ediyor. Bu çalışanların mağduriyetini her fırsatta yetkililere iletiyoruz, onlardan çeşitli sözler de alıyoruz ama gereken adımlar bir türlü atılmıyor."

DSİ'nin 2005 personel alımı için ilana çıkmasını söz konusu personel için fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün geçtiğimiz günlerdeki imza töreninde, geçici işçilerle ilgili bir ibareye de atıfta bulunuldu. 'Kurumda kalan geçici işçilerle ilgili yasal düzenleme yapılacaktır' denildi. Biz bu yasal düzenlemeyi beklerken ilana çıkıldı. Kurumda 10 yıla yakın süredir şoför, sondaj işçisi, kaloriferci gibi vasıflı işlerde geçici statüde çalışan arkadaşlarımız yıllardır kadro bekliyor. Elbette, 2005 personel alımını çok kıymetli buluyoruz. Bizim talebimiz, önceliğin kurumda yıllardır kadro bekleyen 370 civarındaki geçici işçiye verilmesi."