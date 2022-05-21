TESK Başkanı Palandöken: "Mobilya ve Beyaz Eşyada Taksit Sayısı En Az 24'e Çıkarılmalı" - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: "Mobilya ve Beyaz Eşyada Taksit Sayısı En Az 24'e Çıkarılmalı"

21.05.2022 15:27

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni ev kurmaya çalışan çiftlerin, taksit sayısı 9 ile sınırlı olan mobilya ve beyaz eşya almakta zorlandığını belirterek, yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti. Taksit sayısının en az 24'e çıkarılmasını isteyen Palandöken, "Bununla birlikte bankalar da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkânı sunmalı” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni ev kurmaya çalışan çiftlerin, taksit sayısı 9 ile sınırlı olan mobilya ve beyaz eşya almakta zorlandığını belirterek, yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti. Taksit sayısının en az 24'e çıkarılmasını isteyen Palandöken, "Bununla birlikte bankalar da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunmalı" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, artan piyasa fiyatları göz önünde bulundurularak mobilya ve beyaz eşyada taksit sınırının artırılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Düğün sezonu başladı fakat çiftler birçok ihtiyacını almayı erteliyor. Piyasadaki pahalılık ikinci ele talebi arttırıyor. Mobilya, beyaz eşya gibi temel ürünlerde uygulanan kredi kartı taksit sayısının 9'a düşürülmesi piyasaya şartlarına göre alım gücünü karşılamıyor. Taksit sayısı artırılmalı ki çiftler de evini daha rahat şekilde kurabilsin. Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunmalı."

"TAKSİT SAYISININ ARTIRILMASI PİYASALARI HAREKETLENDİRİR"

Piyasadaki fiyat artışları vatandaşlarımızın alım gücünü düşürdüğünü, bunun esnafın da işlerini zorlaştırdığını belirten palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandeminin etkisini geride bıraktığımız bu yıl yaklaşık 1 milyona yakın çiftin evlenmesi bekleniyor. Fakat geçen yıl mayıs ayında 10 bin liraya kadar mobilya düğün paketleri bulunabiliyorken bu yıl aynı mobilya grupları en az 30-40 bin lira civarında, beyaz eşya da aynı şekilde iki kattan fazla zamlandı. Durumun böyle olması evlenmeyi düşünen çiftlerimizin düğünü ertelemesine veya ikinci el ürün almaya yönlendiriyor. Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı. Bunun için kredi kartı taksit sınırı güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmeli. Beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarını alırken kısa vadede ödemekte zorlanan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredileri verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmalı."

TESK Başkanı Palandöken: Mobilya ve Beyaz Eşyada Taksit Sayısı En Az 24'e Çıkarılmalı
TESK Başkanı Palandöken: Mobilya ve Beyaz Eşyada Taksit Sayısı En Az 24'e Çıkarılmalı
TESK Başkanı Palandöken: Mobilya ve Beyaz Eşyada Taksit Sayısı En Az 24'e Çıkarılmalı
TESK Başkanı Palandöken: Mobilya ve Beyaz Eşyada Taksit Sayısı En Az 24'e Çıkarılmalı

YORUMLAR
500
Binlerce yıllık yöresel kıyafetlere ilgi arttı Binlerce yıllık yöresel kıyafetlere ilgi arttı
Kaynak: ANKA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Düğün, Esnaf, Güncel, Son Dakika

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