TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "2000 öncesi esnafı müjde bekliyor"

Emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafın müjdeli bir haber beklediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilği gelmiş esnafımız bu yönde verilecek müjdeyi dört gözle bekliyor. 2000'den önce Bağ-kur kaydı olmayan esnafın emekliliği için Oda ve vergi kayıtları dikkate alınmalı. Emeklilik yaşı gelen esnafa Oda ve vergi kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli" dedi.



2000 öncesi esnaf ve sanatkara emeklilik için yeni bir çalışma yapılması çağrısında bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağ-Kur sigortalıların vergi mükellefiyetleri bulunan dönemlerinin borçlanılması ve sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi konusunda daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildi. Ancak esnafımızın büyük çoğunluğu ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bir yıllık süre zarfı içerisinde borcunu yapılandıramadı ve düzenlemeden faydalanamadı. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı ile esnaf olarak iş yeri bulunan ancak Bağ-Kur kaydı bulunmayan binlerce esnafın mağduriyeti devam ediyor. Oda ve vergi kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıkları 4 Ekim 2000'den önce başlatılmalı" ifadelerini kullandı.



"Anayasa'nın eşitlik ilkesi temel alınmalı"



Ayrıca, esnafın emekliliği için gereken prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşit olması gerektiğin vurgulayan Palandöken, "SSK'lı çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olurken esnaf ve sanatkarımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada bin 800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Ancak esnaf ve sanatkar, esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda 'devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır' denmesine rağmen, esnafımız uzun prim gün sayısı altında eziliyor. Bu eşitsizlik vakit kaybedilmeden düzeltilmeli. Esnafımız da artık 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olabilmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA