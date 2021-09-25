Üye Girişi
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Perakende yasası bir an önce güncellenmeli" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Perakende yasası bir an önce güncellenmeli"

25.09.2021 09:54

Perakende sektörüne yönelik düzenlememelerin bir an evvel hayata geçmesi gerektiğinin belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman...

Perakende sektörüne yönelik düzenlememelerin bir an evvel hayata geçmesi gerektiğinin belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı" dedi.

Esnaf ve sanatkarın normalleşme sürecinde kendini toparlamaya çalıştığını fakat en önemli sorunun halen Perakende Yasası'nın güncellenmesi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sebebiyle zor günler geçiren ve artık normalleşme sürecinin hızlandığı bu önemde işlerini toparlamaya devam eden esnafımızın en önemli sorunu halen zincir marketler. TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı. Yüksek fiyat artışları ile piyasalarda dengeleri bozan zincir marketlere kural getirilmesi enflasyonun da düşmesi için öncelikli adım olacaktır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, Kobilerin üretimini engelliyor" ifadelerini kullandı.

"Kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor"

Perakende Yasasının bir an önce güncellenerek esnafın korunması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız rekabet unsuru olmasıyla ekonominin de dengeleyicisi. Esnafın canlanması ekonominin canlanması demek. Dolayısıyla esnafın azalması ya da bitmesi ekonominin de sermayenin de tehlikeye girmesi demektir. Ticari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor. Esnafımız kazancını normale döndürmek için çalışmaya devam ediyor fakat aynı sokağa açılan aynı sektördeki esnafın birbirine zarar vermesi gibi, on binlerce şubede yüzlerce esnafın işini tek dükkanda yapan zincir marketlerin haftanın her günü açık olması gibi kuralsızlıklara artık son verilmeli" diye konuştu.

"Piyasa dengelerini bozan düzen enflasyonu da etkiliyor"

Enflasyon rakamlarında tekelci fiyatların doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Palandöken, "Enflasyonun düşmemesinin sebebi tekelci fiyat uygulamasına karşı Kobilerin, esnafın rekabet edememesinden kaynaklanıyor. Fiyatların düşmesi rekabet ile olur. Yoksa enflasyonda makas daha fazla açılır. Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımız sermayenin değil haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu nedenle esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli
TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli
TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli
TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli

Esnaf ve Sanatkarlar, Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Perakende yasası bir an önce güncellenmeli' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi 10:53 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı 10:50 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi 10:45 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 10:16 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu 10:10 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Ruhsatsız 09:54 Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor 09:00 Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak 07:42 Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak

Son Dakika Haberleri
10:52 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi
10:50 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:46 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
10:14 Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı
10:12 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
10:11 Oğluna işitme cihazı almak isteyen çaresiz baba, sosyal medya dolandırıcılarına yem oldu: Çaresisiz
10:09 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
10:08 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti
2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı? 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı?         
10:58
BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı         
10:51
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli         
10:47
Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı         
10:34
Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim         
10:13
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı         
08:54
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı         
00:43
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 11:22:48. #1.13#
SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Perakende yasası bir an önce güncellenmeli" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement