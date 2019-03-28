Son Dakika Haberleri: TESK'ten "Kart Dolandırıcılığı" Uyarısı

TESK'ten "Kart Dolandırıcılığı" Uyarısı

2 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, banka ve kredi kartlarıyla ilgili pek çok dolandırıcılık türünün ortaya çıktığını belirterek, "Vatandaşlarımız kart kullanımında her zamankinden daha dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.

TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, banka ve kredi kartlarıyla ilgili pek çok dolandırıcılık türünün ortaya çıktığını belirterek, "Vatandaşlarımız kart kullanımında her zamankinden daha dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre şubat ayında günlük yaklaşık 1 milyon temassız ödeme işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ödemelerin en çok market alışverişi ve gıda sektörlerinde yapıldığını kaydeden Palandöken, "Her geçen gün hızlı ve pratik olması nedeniyle daha çok tercih edilen bu ödeme şekli, rahat olduğu kadar dolandırıcılıklara da açık. Banka ve kredi kartlarıyla ilgili pek çok dolandırıcılık türü ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kart kullanımında her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, dolandırıcıların e-posta, telefon gibi yöntemlerle kendilerini resmi bir kurumun yetkilisi gibi tanıttıklarına ve mağdurların kimlik ve kart şifresi bilgilerini istediklerine dikkati çekti.

Ödeme noktalarındaki artışın da dolandırıcılık olaylarının artmasında rol oynadığının altını çizen Palandöken, "Birçok ATM'de, kart takılan yuvanın alt kısmına sahte bir giriş daha yapılıyor. Kişi hangi girişin gerçek olduğunun farkına varmadan dolandırıcılık gerçekleştiriliyor. Orijinal kart girişinden farkı olmayan bu sahte girişe kartı takar takmaz kişinin tüm kart bilgileri kaydediliyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:25 Kaynak: AA

Türkiye, Palandöken, Ekonomi
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