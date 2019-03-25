Son Dakika Haberleri: Teski, Dünya Su Günü'nü Coşkuyla Kutladı

Teski, Dünya Su Günü'nü Coşkuyla Kutladı

41 dakika önce

TESKİ'nin kurulması ile birlikte her yıl düzenli olarak TESKİ tarafından kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri bu yıl Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Doğa Koleji ve Tekirdağ İlkokulunda coşkuyla kutlandı.

Teski, Dünya Su Günü'nü Coşkuyla Kutladı, System.String[]
TESKİ'nin kurulması ile birlikte her yıl düzenli olarak TESKİ tarafından kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri bu yıl Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Doğa Koleji ve Tekirdağ İlkokulunda coşkuyla kutlandı.

Gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, 22 Mart Dünya Su Günü'nün önemi, sağlıklı suyun özellikleri, TESKİ olarak yapılan çalışmalar ve gün geçtikçe azalan su kaynaklarımızı korumak için yapmamız gerekenler hakkında TESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdür V. Müjgan Kuru tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve kullanımının kontrol altına alınması için yapılması gerekenler, içme ve kullanma suyu temin ettiğimiz su kaynakları ve havzalarının korunması konularının ele alındığı sunum sonrasında okul öğrencilerinin hazırladıkları su temalı oyun ve gösterileri sergilendi. Sergilenen gösterilerde suyun önemi, su tasarrufu ve gelecekteki çevre konuları gibi önemli maddelere dikkat çekildi. Farkındalık oluşturmak adına işlenen konular çocukların su bilincine sahip olduğunu ortaya koydu.

Etkinlikler sonunda, okul yetkilileri desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletip, TESKİ Genel Müdürlüğü adına Çevre, Koruma ve Kontrol Şube Müdür V. Müjgan Kuru'ya çiçek takdim ettiler. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:29 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 22 Mart, Dünya Su Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilerin TOKİ Başvurusu Bugün Başladı Elon Musk: Tesla Araçların Fiyatları Yüzde 3 Yükselecek Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:10:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teski, Dünya Su Günü'nü Coşkuyla Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]