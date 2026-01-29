Tesla'dan Çin'de Yeni Enerji Fabrikası - Son Dakika
Ekonomi

Tesla'dan Çin'de Yeni Enerji Fabrikası

29.01.2026 19:17
Tesla, Çin'deki fabrikasında 2025'te 2 bin Megapack bataryası üretti, ihraçlara başladı.

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla'nın, Çin'de kurduğu enerji depolama ünitesi fabrikasının, 2025'te "Megapack" adı verilen bataryalardan 2 bin adet ürettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretilen bataryaların çoğu Avrupa ve Avustralya gibi dış pazarlara ihraç edildi.

Şanghay Serbest Ticaret Pilot Bölgesi içindeki Lingang Özel Alanı'nda kurulan fabrika, Şubat 2025'te faaliyete geçmişti.

"Megapack" adı verilen 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon bataryalar üreten fabrikada, yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

200 bin metrekare alanda kurulan fabrikanın inşaatı 8 ayda tamamlanırken toplam 1,45 milyar yuan (210 milyon dolar) yatırım yapılmıştı.

Tesla'nın ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Enerji

