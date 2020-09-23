Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor - Son Dakika
BBC

Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketinin ABD'nin California eyaletindeki fabrikasında düzenlenen Batarya Günü adı verilen etkinlikte yatırımcılara gelecek planlarını anlattı.

Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor, System.String[]

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketinin ABD'nin California eyaletindeki fabrikasında düzenlenen Batarya Günü adı verilen etkinlikte yatırımcılara gelecek planlarını anlattı.

Yatırımcıların her birinin kendi Tesla'ları içinde katıldığı etkinlikte elektrikli araç şirketi Tesla'nın bataryalarını önümüzdeki dönemde nasıl geliştireceği aktarıldı.

Musk, bu etkinlikte Tesla'nın önümüzdeki üç yıl içinde yeni geliştirilmiş bataryası sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak bir araba üreteceğini duyurdu.

Musk, daha önce Tesla'nın büyük ihtimalle hiçbir zaman 35 bin doların altında bir araba üretmeyeceğini söylemişti.

Tesla'nın kendi bataryalarını geliştirmesi sayesinde batarya üretim maliyetlerinin azalması sayesinde daha ucuza araç üretilebileceğini söyleyen Musk, bu arabanın aynı zamanda tamamen otomatik olacağını da ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Tesla'nın batarya tasarımında ve batarya üretim kapasitesinde nasıl teknik yenilikler yapıldığı detaylıca anlatıldı.

Ancak etkinlikte bir modelin tanıtılmamış olması ya da Tesla'nın bugüne kadar neler başardığına dair detaylı bilgi verilmemesi yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.

Yakın geleceğe dair umut vaat eden yeniliklerin tanıtılamaması nedeniyle Tesla hisseleri sunumun ardından yüzde 7 düştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, California, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 04:22

Son Dakika Teknoloji Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor - Son Dakika

BBC
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