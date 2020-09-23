Tesla enerji kapasitesini 5 kata çıkaran yeni pillerin üretildiğini duyurdu

Tesla'nın kurucusu ve ABD'li girişimci Elon Musk,mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkaran 'tabless' isimli yeni pillerin üretildiğini duyurdu. Elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla kurucusu Musk, Battery Day etkinliği kapsamında 'tabless' isimli yeni pillerini tanıttı. Tabless mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkardığı kaydedildi. Elektrik motorlu araçlarda söz konusu pillerin kapasiteyi arttıracağı, maliyeti ise azaltacağı belirtildi.

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