Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı.

"TESLA HİÇ BİTCOİN SATMADI"

Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

BİTCOİN 45 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Musk'ın daha önceki açıklamalarına dayanarak, Tesla'nın Bitcoin varlıklarını boşaltacağına ilişkin spekülasyonların çıkması üzerine, 42,321 dolar ile son üç ayın en düşük düzeyine gerileyen dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi 45,267 dolara döndü. Kripto para piyasalarının ikinci büyük hacimli birimi Ethereum da, 3,257 dolardan 3,440 dolara yükseldi.